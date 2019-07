Ma le balle di Belpietro e La Verità per difendere Siri adesso vanno in cavalleria?

Era il 25 aprile del 2019 e La Verità di Maurizio Belpietro in un articolo di Giacomo Amadori affermava perentoriamente che il caso Siri-Arata-Nicastri fosse una bolla di sapone perché l’intercettazione sui 30mila euro, secondo loro, non esisteva.

Dopo la lettura, i magistrati di Roma, che insieme a quelli di Palermo hanno ordinato la perquisizione del sottosegretario, restano basiti e iniziano a cercare la conversazione che non ricordavano di aver letto. Ma, dopo aver scartabellato dentro al fascicolo e aver chiesto aiuto agli investigatori e ai colleghi siciliani, rimangono sconcertati per il risultato: l’audio non esiste. Avete letto bene: sul Corriere sarebbe stata pubblicata tra virgolette una battuta mai captata dagli investigatori. «Le intercettazioni sui giornali? Sono false. Quelle frasi non ci sono nel fascicolo», ci assicura un inquirente.