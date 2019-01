Un risultato inspiegabile. A Cagliari, dove si è votato per assegnare il seggio del dimissionario Andrea Mura, il centrosinistra ha battuto con largo vantaggio il centrodestra e il MoVimento 5 Stelle mentre l’affluenza è crollata al 15,1% (era stata del 67% a marzo).

La scoppola al M5S nelle elezioni suppletive di Cagliari

Mura ha dato le dimissioni da deputato dopo essere stato espulso dal MoVimento 5 Stelle: colui che Di Maio definiva “una risorsa” del M5S era stato beccato a fare qualche assenza di troppo e aveva spiegato che si può far politica anche in barca in un’intervista a La Nuova Sardegna. La goccia aveva fatto traboccare il vaso.

Per questo è stato giubilato piuttosto frettolosamente dai grillini e subito dopo aveva dato le dimissioni dal Parlamento. Intanto Luca Caschili, candidato designato dal M5S, era stato fatto fuori per un errore formale nella presentazione delle liste ed era stato recuperato in extremis. Ieri il voto e la vittoria del cagliaritano Andrea Frailis, 62 anni, volto noto dell’emittente tv locale Videolina. È stato eletto per il centrosinistra con il 40,46 per cento, pari a 15.581 voti. Così il Movimento 5 stelle – e la maggioranza – perde un seggio.

Il M5S in Sardegna punta alla Regione

Un risultato che colpisce perché il MoVimento 5 Stelle aveva vinto tutti i seggi in Sardegna. A breve si vota per la Regione e i grillini erano convinti che quello sardo sarebbe stato il primo ente regionale a vederli entrare dalla porta principale. Ma il risultato delle suppletive, che è difficile spiegare anche per l’alta astensione, potrebbe oggi rimettere tutti in gioco.

A correre per la Regione il 24 febbraio per i grillini sarà Francesco Desogus, che dovrà vedersela con il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, Christin Solinas del centrodestra con Salvini e, tra gli altri, Mauro Pili con la sua lista Sardi liberi. I sondaggi davano fino a ieri in grande vantaggio il centrodestra con il M5S a inseguire e il centrosinistra a chiudere la classifica.