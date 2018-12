Luca Caschili, il candidato M5S alle suppletive del 20 gennaio per il collegio uninominale di Cagliari per la Camera, è stato escluso dalla corsa elettorale per un errore formale nella presentazione del simbolo del Movimento. La notizia, riportata dal quotidiano L’Unione Sarda, è stata confermata all’ANSA da ambienti M5S. Oggi, secondo quanto appreso, verrà presentato un ricorso articolato che dovrà essere depositato entro le 17. Dopodiché scatteranno le 48 ore per la decisione finale.

Luca Caschili: il candidato M5S alle elezioni suppletive di Cagliari è fuori

Le elezioni suppletive in Sardegna sono state rese necessarie dalle dimissioni del velista Andrea Mura, candidato M5S all’uninominale che ha vinto il collegio ma poi è stato accompagnato alla porta dal MoVimento 5 Stelle per assenteismo, dimettendosi successivamente da deputato.

Le elezioni suppletive in Sardegna avrebbero costituito un importante banco di prova per i grillini in attesa delle amministrative, visto che il M5S ha preso percentuali superiori al 40% alle elezioni politiche di marzo, vincendo tutti i duelli dell’uninominale nell’isola.