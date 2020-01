Matteo Salvini a Riace e la folla oceanica che non lo era

Domenica 26 non si voterà solo in Emilia-Romagna ma anche in Calabria. Anche se i riflettori sono tutti puntati sulla sfida Bonaccini-Salvini (con la Borgonzoni a fare da contorno) il leader della Lega non ha certo dimenticato la regione nella quale è stato (inizialmente) eletto al Senato. Anche perché in Calabria c’è Riace, la città considerata modello per l’accoglienza dei migranti il cui sindaco Mimmo Lucano è stato travolto da un’inchiesta sulla quale il Carroccio ha molto battuto per dimostrare che la sinistra ci mangia coi migranti e tante altre cose simili.

Il flop di Salvini a Riace

Riace è anche quella città dove il sindaco di centrodestra pubblica su Facebook (salvo scusarsi poi) indirizzo e numero di telefono della “Sardina” Jasmine Cristallo. Riace è quella città dove oggi Matteo Salvini ha tenuto un comizio davanti a meno di duecento persone. Perché nella città “liberata” dalla sinistra e dal sindaco pro-migranti- la Riace che come scrive Salvini «qualcuno voleva “colonizzare” facendo arrivare qui mezza Africa» – di gente a sentire Salvini non ce n’era.

Niente paura però, grazie ai classici espedienti della propaganda la diretta su Facebook è andata bene. Il cameraman è riuscito nella non facile impresa di inquadrare l’angolo della piazza dove era assembrata la “folla” (se così vogliamo chiamarla). Trucchetti che abbiamo già visto quando Salvini faceva campagna elettorale in Sicilia davanti a folle oceaniche (i risultati infatti si sono visti). Ma anche ad Ancona, più di recente, è successa la stessa cosa. Oppure il famoso bagno di folla a Bari, tra qualche decina di persone.

La verità, tristemente, è quella qui sopra. Secondo il sito di informazione Ciavula c’erano circa 150 persone, ma nei video sembra che gli astanti, assiepati sulle transenne siano molti di più. Qualcuno si è anche lamentato, dicendo che la foto era stata scattata prima dell’arrivo di Salvini e dell’inizio del comizio. Ma a parte il fatto che non è che Salvini è in grado di riempire una piazza in cinque minuti Ciavula ha anche pubblicato un video dove si vede che le persone erano sempre le stesse.

Poche? Tante considerando che Riace non è una metropoli ma un paese di duemila abitanti? Non è questo il punto. Come non è nemmeno rilevante che Salvini faccia comizi davanti a poca gente. Per essere uno che fa decine di comizi alla settimana, con diverse tappe al giorno è perfettamente normale che non ci siano migliaia di persone ad ogni incontro.

Il punto semmai è il fatto che l’ufficio propaganda della Lega continui a tentare pervicacemente di far credere che ovunque vada Salvini sia accolto da una folla oceanica, cosa che non solo non è vera ma che non è semplicemente possibile.

Foto copertina via YouTube/credits: Ciavula.it

