La corsa degli italiani a portare i soldi in Svizzera

«Sono tre settimane che qui da noi c’è una processione di italiani preoccupati che vogliono aprire un conto!»: Repubblica oggi in un pezzo di Ettore Livini racconta come se la sta passando la Svizzera con i soldi degli italiani, che arrivano lì a causa del terrore generato dalla crescita dello spread e dai rischi di patrimoniale. A parlare è un consulente finanziario dell’istituto Raiffeisen, ma non solo lui racconta il pellegrinaggio del risparmiatore alla ricerca di un porto sicuro (o quasi) per i suoi quattrini, lontano dal rischio di prelievi forzosi.

«Vuole un appuntamento per un deposito per non residenti? Il primo buco disponibile è tra una settimana nella filiale di via Pioda». Si fa quasi prima a trovare una data per la Tac al servizio sanitario nazionale tricolore. «Sa, siamo oberati…» dice con un sorriso che parla da solo l’elegantissima dipendente allo sportello. Non è una sorpresa.

Il ministro Paolo Savona, in fondo, tiene per sicurezza parte dei suoi sudati risparmi qui nella Confederazione. E tante formichine di casa nostra, da quando lo spread ha iniziato a ballare e sono rispuntate le voci di patrimoniale e di addio all’euro, sono salite in macchina o in treno, hanno passato il confine e sono venute in Svizzera per capire – come abbiamo fatto noi – se si può, se conviene e quanto costa aprire un conto qui.