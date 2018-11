L’Italia è già in recessione?

Nelle more dell’Ecofin da cui ieri il ministro Giovanni Tria si è eclissato senza parlare con i giornalisti mentre le dichiarazioni dei commissari UE si facevano sempre più bellicose, stamattina Federico Fubini sul Corriere della Sera spiega che alcuni numeri dicono che l’Italia è già entrata in recessione

Ottobre o novembre potrebbero essere i mesi nei quali il Paese è entrato in recessione, mentre nel resto d’Europa continua la ripresa. In questi giorni e ieri sono usciti tutti al ribasso – tutti nettamente sotto la soglia che separa la contrazione dall’espansione dell’attività economica –gli indici dei manager degli acquisti in Italia sia nell’industria, che nei servizi e nell’area «composite»(quest’ultima dà una misura più complessiva dell’andamento dell’economia).

Al contrario per l’area euro i più importanti di quegli stessi indici ieri sono stati rivisti al rialzo, ampiamente in linea con una crescita dell’economia. In sostanza, l’Italia oggi è politicamente isolata a Bruxelles e la sua economia è l’unica a perdere terreno in Europa.