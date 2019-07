Gli insulti a Dino Giarrusso per l’elezione di Ursula Von der Leyen

Dino Giarrusso è diventato europarlamentare in Sicilia dopo le non fortunatissime esperienze come candidato del MoVimento 5 Stelle a Roma e come “comunicatore” di Roberta Lombardi in Regione Lazio e di Lorenzo Fioramonti al ministero della Pubblica Istruzione. E per questo ieri ci teneva tantissimo a vantarsi del clamoroso grande risultato raggiunto dal M5S Europa: il contributo decisivo dei grillini all’elezione a presidente della Commissione Europea di Ursula Von der Leyen, tedesca, popolare ed esponente del partito della Merkel, alfiera dell’austerity ed esatto contrario del M5S dal punto di vista politico.

Una vittoria che i grillini hanno celebrato per ragioni squisitamente di realpolitik: in Europa, dopo la storica botta che ha fatto perdere loro la bellezza di sei milioni di voti e fallire l’ipotesi di creare un gruppo con l’armata Brancaleone che Di Maio aveva presentato per Strasburgo, gli europarlamentari M5S erano condannati all’irrilevanza ma con questo voto possono spendere i loro nomi nella mangiatoia delle nomine.

Ma c’è un però. La Lega, che con Marco Zanni in mattinata aveva annunciato l’ok alla Von der Leyen, all’ora di pranzo ha cambiato idea e ha fatto dietrofront. Quindi il voto del M5S è andato in contrasto con l’alleato di governo. E allora ecco che su Twitter si è scatenata una spettacolare caccia al Giarrusso:

“Traditori e prostitute dei peggiori fondamentalisti euromani e sgherri del Bilderberg”, gli ha risposto con lucidità fusariana un utente, mentre Arianna e Tina gli hanno dato del venduto ai poteri forti.

E poi gli insulti peggiori: “Siete finiti”, “Un grillino è solo un piddino che vuole risciacquarsi la coscienza”, “avete votato con Zingaretti, Bonino e Berlusconi” e così via.

Il M5S con questa decisione si è creato un altro miliardo di “nemici della contentezza” – per dirla con Di Maio – che gli movimenteranno ulteriormente il percorso politico nei prossimi mesi. Fino al prossimo voto. E con il sì alla TAV in agguato. Esulta, Giarrusso, esulta pure.

