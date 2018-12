L’incendio nell’impianto TMB Nuovo Salario a Roma

Un incendio si è sviluppato nell’impianto TMB che si trova al Nuovo Salario a Roma. I vigili del fuoco segnalano di essere “impegnati dalle 4:27 per l’incendio nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907”; l’intervento è ancora in corso. Tra i cittadini c’è chi segnala che la nube è alta e consiglia di non aprire le finestre. Intanto si moltiplicano le segnalazioni su un odore acre che si sente in città a causa dell’incendio al TMB Nuovo Salario. C’è chi dice di averla sentita anche a Trastevere.

L’incendio nell’impianto TMB Nuovo Salario

Secondo le prime informazioni, l’incendio interessa un capannone di 2 mila metri quadrati. Sul posto 12 squadre di vigili del fuoco, per un totale di circa 40 uomini. L’odore acre ha raggiunto tutte le aree abitate della zona, a partire dalla borgata Fidene, mentre il fumo che si leva dal centro di trattamento dei rifiuti è visibile anche a grande distanza. Il vigilantes ha sentito uno scoppio verso le 4.20 e ha visto il fuoco che si sprigionava dalla fossa che era abbastanza piena. I vigili del fuoco stanno cercando di contenere l’incendio in modo che non arrivi al rifiuto secco.

Il TMB Nuovo Salario è una delle opere più contestate dalla popolazione e dai residenti del quartiere dove sorge, perché è accusato di sollevare miasmi che rendono l’aria irrespirabile in zona anche se l’assessora all’Ambiente Pinuccia Montanari ha spiegato a più riprese che il TMB Nuovo Salario non puzza. La Montanari è arrivata in zona di primo mattino per valutare la situazione.

Secondo i tecnici il sito produce rifiuti che hanno caratteristiche di putrescibilità e quindi non possono essere classificati come FOS, come a quanto pare avviene. L’impianto dovrebbe realizzare dalla spazzatura il 36% di combustibile ma finora ha generato soltanto il 22,4% nel 2016 e il 19,6% nel 2017. Lo stoccaggio realizzato in modo approssimativo, spesso denunciato dai sindacalisti e dai lavoratori dell’impianto di trattamento perché avviene nell’area dell’accettazione rifiuti, con la saturazione della zona che causa cattivi odori.

Di recente è stata aperta un’indagine sul TMB. La relazione dell’ARPA sul TMB Nuovo Salario è stata acquisita nei giorni scorsi dalla procura di Roma che indaga sugli odori malsani sprigionati dall’impianto. Si tratta di un documento datato 16 novembre e riporta dati già segnalati in altre relazioni durante l’anno. Radio Globo racconta che alcuni ascoltatori stanno chiamando per segnalare che l’aria dopo l’incendio è diventata irrespirabile. ASTRAL Infomobilità segnala che la Salaria è tutta bloccata e consiglia di utilizzare strade alternative per muoversi in città.

I vigili del fuoco al TMB Nuovo Salario

Un testimone scrive che sulla salaria c’è puzza e scendendo da Via Cortona si vede il nuvolone nero sopra al TMB. Altri dicono che ad andare a fuoco sarebbe il capannone di duemila metri quadri. Secondo le segnalazioni di molti sindacalisti negli anni il TMB viene utilizzato anche per stipare immondizia e rifiuti che non sono ancora stati trattati a causa dei noti problemi di smaltimento della Capitale. Il rischio è che un danno all’impianto possa scatenare un’emergenza rifiuti importante in tutta la città.

Il presidente del III Municipio Giovanni Caudo si è battuto per la chiusura dell’impianto scontrandosi con la Giunta Raggi e l’assessorato all’Ambiente. Il piano per la raccolta differenziata messo a punto da Pinuccia Montanari prevede la chiusura per l’anno prossimo, quando saranno raggiunte le percentuali adatte di differenziata. Rossella Muroni di Legambiente oggi torna a chiedere la chiusura dell’impianto.

Christian Raimo, assessore alla cultura del III Municipio, è ancora più duro: «Stamattina presto è scoppiato un incendio al tmb Salario. Quell’impianto che tutti i giorni diciamo che è impossibile sia collocato a cinquanta metri dalle case e cento da un asilo nido. Che altro vi serve per capirlo? Che altro vi serve per chiuderlo?». Conferma Caudo all’Adn Kronos: «Questa è la conferma che l’impianto va chiuso, lo diciamo da tempo. Non bisognava arrivare a queste situazioni». Il Fatto Quotidiano scrive che La Regione Lazio ha dettato una lista di 15 prescrizioni “molto rigida” sul TMB che Ama, la società capitolina che gestisce i rifiuti in città, dovrà impegnarsi a seguire pedissequamente. Pena, fra 12 mesi, la revoca delle autorizzazioni.

Il presidente del III Municipio Giovanni Caudo ha pubblicato un avviso sulla sua pagina Facebook: “Questa notte dalle 4 si è propagato un incendio nell’impianto TMB di via Salaria 981, l’incendio è particolarmente grave, un fumo denso si propaga nell’aria, al momento la nube si dirige lontana dalle case ma l’odore acre di bruciato si sente nelle diverse aree del municipio. Per precauzione l’asilo a ridosso dell’impianto è chiuso. I vigili del fuoco ci hanno avvisato che non ci sono allarmi da nube tossica. Per precauzione comunque invito la cittadinanza del Municipio a tenere le finestre chiuse con particolare attenzione alle scuole che invitiamo anche a non far uscire i ragazzi in cortile. Invito inoltre le persone che hanno difficoltà respiratorie ad evitare di uscire all’aria aperta nellle zone esterne e prossime all’impianto. C’è attiva una cabina di regia con vigili del fuoco, se ci sono nuove segnalazioni di allarmi vi avvertiremo per tempo”.

Foto copertina da: Facebook

