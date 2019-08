Il sondaggio che dà la Lega al 31%

Ieri lo stato maggiore della Lega teneva molto a far circolare un sondaggio che accreditava alla Lega il 38% dei consensi PRIMA delle dimissioni di Conte. Meno entusiasmo ci sarà sicuramente oggi nei confronti del sondaggio Tecné che ridimensiona il Carroccio al 31% perché ha aperto la crisi. Anche se a quanto pare gli italiani, secondo la stessa rilevazione oggi illustrata dal Giornale, sono convinti di voler tornare al voto se non proprio a ottobre (il 36% si schiera per questa ipotesi), almeno entro pochi mesi.

Secondo un ulteriore 29% bisognerebbe fare un governo per pochi mesi per fare la legge di stabilità ed evitare l’aumento dell’Iva, tornando a votare nei primi mesi del 2020. Questa ipotesi piace soprattutto agli elettori di Forza Italia (48%) ma compiace anche quelli del Pd (45%) e del M5s (35%), senza dispiacere ai leghisti (24%). Naturalmente gli elettori del partito di Salvini sono i più convinti dell’urgenza di tornare a votare, sbandierata dal vicepremier leghista sin da quando ha aperto la crisi e depositato la mozione di sfiducia contro Conte, poi ritirata dopo le dimissioni per così dire «spontanee» del presidente del consiglio.

Se tornare a votare a ottobre convince il 36% del totale degli elettori, a esserne persuasi sono il 62 per cento dei leghisti. Le altre ipotesi di governo, dalle maggioranze Ursula, alle alleanze M5S, Pd e sinistra e anche un nuovo governo dei Cinque stelle con Lega raccolgono percentuali di consenso molto basse tra gli elettori, dal 4 al 13 percento. Qualche sorpresa arriva anche dalle intenzioni di voto. Dall’apertura della crisi, la Lega sembra aver perso consensi: nonostante il partito sia sempre a livelli molto alti, sarebbe sceso dal 34,3% delle Europee al 31,3% attuale.

Forza Italia intanto è ancora sopra a Fratelli d’Italia che però continua a crescere.

