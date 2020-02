Il Giornale e la psicosi dell’untore del coronavirus al Senato

Il senatore Pierpaolo Sileri, chirurgo e sottosegretario alla Sanità del governo Conte, era a bordo del volo che il 3 febbraio ha riportato gli italiani di Wuhan in Italia. Su quell’aereo c’era anche il ricercatore di Luzzara che è successivamente risultato positivo al Coronavirus 2019-nCov. Il Giornale stamattina, con l’intelligenza tipica del quotidiano firmato da Alessandro Sallusti, lo definisce in prima pagina “untore”:

A Palazzo Madama colleghi e compagni di partito iniziano a evitarlo, le pacche sulle spalle diminuiscono, le strette di mano scompaiono, quando lo incontrano cambiano strada. Lo osservano in tralice e tengono le distanze. E tra i senatori inizia a girare una voce, un’ipotesi, un sospetto. «Ma se Sileri è stato in aereo con il paziente italiano che ha il coronavirus, come fa a non averlo anche lui?». E scoppia il caos. Nella testa dei senatori si delinea chiaramente una convinzione: Sileri è un untore, non ha adottato le giuste precauzioni e infetterà tutti i senatori della Repubblica italiana, quindi va evitato.

Sì che i parlamentari vanno tagliati, ma mica con il virus. Non è dato sapere se qualcuno abbia avanzato l’ipotesi di costituire una squadra di monatti, ma non ci sentiamo di escluderlo. Sileri, agli occhi dei colleghi, ormai è come il malato di Aids con l’alone viola dell’ansiogeno spot anni Novanta. Il panico si diffonde: basta un colpo di tosse o uno starnuto del povero viceministro per mettere in fuga senatori, commessi e dipendenti di Palazzo Madama. Perché, come è noto, la paranoia si diffonde molto più velocemente delle malattie. E non ha un antidoto. C’è già chi immagina l’intero Senato in quarantena, il governo infetto, la routine parlamentare bloccata per settimane, lo scandalo sulle pagine dei quotidiani di tutto il mondo con gli italiani che fanno la solita figura da cioccolatai, infettandosi da soli.