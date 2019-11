Il Giornale dà la colpa alle Sardine per l’oscuramento della pagina

La pagina delle 6000 Sardine è tornata online stamattina dopo l’oscuramento di ieri sera da parte di Facebook. E mentre ancora non si conoscono i motivi della decisione e del suo ripristino, stamattina Il Giornale aveva dato così la notizia nella versione cartacea del quotidiano: “Troppi insulti, oscurata la pagina FB delle sardine“. L’articolo, poi, sembrava più riassumere i desiderata dell’autore rispetto alla realtà dei fatti, visto che cominciava così: “Cala il sipario ‘social’ sul fenomeno delle Sardine. La pagina ufficiale Facebook delle ‘6000 sardine’ è stata oscurata“. Nell’articolo, poi, non si faceva alcun cenno agli “insulti” che avrebbero provocato l’oscuramento e che venivano nominati nel titolo: si tratta di una raffinata tecnica giornalistica di primo livello nella quale sono specialisti dalle parti del quotidiano di Sallusti, che spesso ha anche ascari che lo vengono a difendere su Internet quando qualcuno fa notare le fregnacce scritte nei titoli.

Soltanto tre giorni fa Il Giornale ha raccontato che Salvini e la Lega hanno salvato l’Emilia Romagna e le altre zone terremotate dall’IMU. Si trattava di una bufala: l’emendamento che era stato approvato non è quello per il quale i leghisti avevano cominciato a lamentarsi, ma quello del Partito Democratico. “Dal governo rosso ennesima vigliaccata ai danni dei cittadini, in questo caso dei terremotati dell’Emilia Romagna e del resto d’Italia, costretti a pagare l’Imu anche su immobili inagibili. #incapacialgoverno”, aveva fatto sapere Salvini riferendosi al no del governo a un emendamento al DL fisco proposto dalla Lega per l’esenzione dell’IMU nelle zone terremotate. Un emendamento che ferma l’IMU per gli immobili inagibili nelle zone terremotate è stato in effetti approvato, ma si tratta di quello proposto dal Partito Democratico nel DL Sisma. Tecnicamente Salvini stava esultando per una proposta del PD su cui il governo ha dato nel frattempo parere positivo. E al Giornale gli andavano dietro.

