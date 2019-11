Giancarlo Talamini Bisi: il prof che voleva punire le Sardine si sente male e va all’ospedale

Si sarebbe sentito male stamani nella sua abitazione di Torrano, frazione di appena 33 abitanti nel Comune di Pontremoli (Massa Carrara) Giancarlo Talamini Bisi, il docente di scuola superiore di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), che aveva “minacciato” su facebook, di punire i propri studenti se “avessero osato” manifestare contro Salvini, assieme alle ‘sardine‘, a Fiorenzuola. Il docente, secondo quanto si apprende, sarebbe stato soccorso dal 118 e trasportato per precauzione all’ospedale delle Apuane Noa di Massa (Massa Carrara) dove è stato sottoposto a degli accertamenti clinici. Massimo riserbo da parte della Azienda sanitaria locale: l’ipotesi è che l’insegnante abbia accusato un lieve malessere dopo le tensioni scaturite nelle ultime ore a seguito del suo post poi rimosso. Il professore si è poi scusato pubblicamente con tutti studenti, genitori, colleghi e dirigenti.

Il professor Talamini, che insegna storia e geografia all’Istituto superiore Mattei di Fiorenzuola D’Arda ma è stato anche docente di italiano e latino, l’altroieri in serata aveva mandato via mail le sue scuse per quanto scritto su Facebook il giorno prima, mentre il suo profilo era scomparso, forse oscurato direttamente da lui. Sul suo sito però compaiono anche robine come questa: “Sono razzista e me ne vanto”.

Il problema è che non si è scusato per le altre cose che ha scritto: queste.

E intanto in rete fioccano le “testimonianze” sulle sue altre virtù:

Ho avuto (purtroppo) questa “persona” come docente di italiano e storia al liceo. Non molto preparato e dall’umore instabile, nonostante non esprimesse le sue idee politiche. Tutti presupposti perché non potesse finire bene.

Mi vergogno di averlo conosciuto. https://t.co/sJYm64mCWJ — Alessandro Bronzini (@ale_bronzini) November 23, 2019

