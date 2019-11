È stata riattivata pochi minuti fa la pagina facebook 6000 sardine che era stata oscurata nella serata di domenica. A denunciare l’oscuramento delle pagine, in una nota, i promotori del movimento: “In mancanza di post offensivi, violenti o lesivi dei diritti della persona, (la pagina) è stata comunque bersaglio di un gran numero di segnalazioni. Questo ha automaticamente generato l’oscuramento della pagina… si vede che un mare silenzioso fa molto piùrumore di quanto si possa pensare”, si leggeva ieri sera nel comunicato che denunciava l’oscuramento della pagina ufficiale e di quella di riserva.

6000 sardine: la pagina facebook oscurata e riattivata

Stamattina poco prima delle 5 la pagina facebook è tornata online. L’ultimo post è quello che celebra l’adunanza di Rimini,

A lamentarsi per l’oscuramento anche il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra: “‘Si vede che un mare silenzioso fa molto più rumore di quanto si possa pensare’. Non credo che su quella pagina sia stato postato alcun post vergognoso ed offensivo. Ma forse i piccoli pesciolini, diventando tanti, tantissimi, spaventano gli squali”. Ieri sera intanto erano almeno in 7 mila alla manifestazione di Rimini e il 14 saranno a Roma. In tutto il popolo delle Sardine ha già trenta appuntamenti in calendario. «Abbiamo tantissime richieste», spiega Santori. «Ogni giorno lanciamo cinque o sei piazze diverse in tutta Italia». A Roma si terrà «la giornata finale della prima fase» «di una comunità che non è una fluida ma fisica». «Sappiamo che da queste piazze nasce un’energia – ha concluso il portavoce del movimento – E vogliamo che la gente provi la stessa emozione per sentirsi parte di una comunità».

Leggi anche: Salvini scappa di nuovo dalle Sardine a Rimini