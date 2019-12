I sondaggi del Tg di La7: il PD cala, la Lega cresce

I sondaggi di SWG letti da Enrico Mentana durante il tg di La7 dicono che la Lega torna a crescere sfiorando il 33% mentre il Partito Democratico continua a perdere voti (un altro mezzo punto percentuale in meno, arriva al 17%) e il MoVimento 5 Stelle è al 15,7%. Fratelli d’Italia è in lieve calo come Forza Italia mentre anche Italia Viva di Matteo Renzi scende sotto la soglia del 5% e approda al 4,7%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, in crescita ci sono Sinistra Italiana, Azione di Carlo Calenda e +Europa, ma rimangono tutti al di sotto della soglia del 4%. Anche i Verdi continuano a perdere voti.

Ciò che appare più importante è la progressiva perdita di consensi delle forze che compongono il governo Conte, che insieme assommano a poco più del 40% dei voti secondo la rilevazione di SWG. Il centrodestra invece mantiene una percentuale molto alta che arriva quasi al 48% e che oggi dovrebbe assicurarle la maggioranza anche se si votasse con il Rosatellum.

