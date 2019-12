Greta Thunberg persona dell’anno per Time ed è subito la giornata dell’orgoglio boomer

La rivista Time ha scelto Greta Thunberg come persona dell’anno. La notizia di per sé è irrilevante, basti pensare che nel 2016 la persona dell’anno era stata Donald Trump, tre anni prima “il soldato americano” impegnato a combattere in giro per il mondo e ancora Vladimir Putin, Obama, i due Bush (padre e figlio), Stalin, Hitler e così via. Insomma se guardiamo alla storia del riconoscimento dato da Time magazine difficilmente troveremo solo personaggi del calibro di Martin Luther King, anzi.

Quando Greta parla di global warming lo stolto guarda il dito e non la luna

Una volta appurato che le precedenti generazioni non hanno certo brillato per la qualità e caratura morale delle loro “persone dell’anno” e che in fondo si tratta del premio dato da un giornale c’è a quanto pare una nutrita schiera di persone che ha da ridire sulle scelte della redazione di Time. Non tanto perché avrebbero preferito qualcun altro ma quanto per il rancore e l’odio nei confronti dell’attivista svedese. Un rancore, va detto, coltivato e alimentato da quei giornali che quando possono si scagliano contro Greta e i gretini.

Greta Thunberg ha tutti i “difetti” possibili e immaginabili: è giovane, è donna, si batte contro il cambiamento climatico ed è Asperger. Un mix letale per i boomer là fuori sull’Internet che infatti non hanno perso tempo ad attaccare la “marionetta con un leggero disturbo mentale” che “viene usata per scopi che non sono proprio quelli che vi fanno vedere”.

Ed è solo l’inizio, perché oggi è proprio la giornata dell’orgoglio boomer, di quelli che hanno addirittura ricostruito il Pianeta (anche se tecnicamente furono i loro padri) dopo la seconda guerra mondiale e che ora sfidano i ragazzini a fare altrettanto. Ma non glielo lasciano fare perché ogni cosa che dice o fa Greta Thunberg è sbagliata o peggio.



Greta è “uno dei più grandi bluff mediatici della storia dell’universo”, una creatura che viene sfruttata dagli adulti a causa della sua “malattia o sindrome” oppure una che non vuole andare a scuola e farsi un anno intero di vacanza.

C’è chi la definisce «la scassamaroni dell’anno» che vive nel benessere quando esistono tanti bambini poveri che al contrario di lei non ci rompono le scatole con la storia del global warming ma hanno la decenza di soffrire, lavorare e crepare in silenzio senza disturbare.

Greta Thunberg non è la salvatrice del Pianeta, e nemmeno vuole esserlo. È una persona che ha dedicato una parte significante della sua giovane vita per sensibilizzare le persone che vivono in Occidente e nel cosiddetto primo mondo sul tema del riscaldamento globale, che è una verità scientifica e non l’invenzione di una sedicenne svedese. Quindi criticate pure Greta Thunberg, continuate a deriderla o a insultarla. Alla fine prima o poi vi accorgerete di stare facendo la fine dell’orchestra del Titanic.

