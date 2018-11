Global View – Perché l’anti-Trump non esiste

In questa puntata di Global View Fabio Scacciavillani e Alberto Forchielli ragionano attorno alle elezioni di Midterm USA e all’annunciata disfatta di Donald Trump che non c’è stata, anche se i Democratici hanno portato a casa il risultato minimo che permetterà loro di ostacolare la politica del presidente. Rimane che oggi, mentre si avvicinano le elezioni presidenziali, un anti-Trump non c’è e non si vede all’orizzonte e questo è il vero problema della politica americana.

E c’è di più: nel mondo finora nessuno ha trovato l’antidoto al populismo. Macron in Francia è in crisi di consensi mentre negli altri paesi europei il sovranismo cresce anche se non in tutti sfonda e a breve dovrà confrontarsi con la sua contraddizione interna, perché dopo le elezioni europee sarà difficile costruire consenso attorno a un’idea di Europa che prevede meno solidarietà sia sui migranti che sui bilanci. Il populismo, rivolta delle campagne verso le città e le aree urbane, si troverà a dover dimostrare di riuscire a trovare una sintesi politica nel Vecchio Continente, e non è detto che ce la faccia. In ogni caso Trump ha tenuto in condizioni di crescita fantastica dell’economia del paese: adesso dovrà affrontare due anni più difficili rispetto ai due appena passati.