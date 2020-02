Come Giancarlo Giorgetti spiega a Borghi e Bagnai chi comanda nella Lega

Giancarlo Giorgetti oggi torna sul tema dell’uscita dall’euro in un’intervista rilasciata ad Antonio Polito sul Corriere della Sera. Dopo i continui stop & go di Matteo Salvini sull’euro sembra arrivata la scelta di campo. E il numero due del Carroccio non sembra preoccuparsi troppo di come la prenderanno Claudio Borghi e Alberto Bagnai:

«Penso che abbia scelto me perché ho esperienza, ho le mie idee, e la politica estera non può essere frutto di improvvisazione. Bisogna essere pragmatici, il mondo cambia. Si è guardato intorno e ha cercato qualcuno che avesse un’immagine di affidabilità. Speriamo non si sia sbagliato».

Salvini ieri ha detto: non abbiamo la priorità di uscire dall’euro o dall’Europa? Vuol dire che è una scelta solo tattica?

«No. Noi non vogliamo uscire. Ma non siamo più i soli a dire che molto deve cambiare. Per due ragioni: i trattati sono stati scritti in un’altra era geologica; l’epoca Merkel si avvia a conclusione. Così non si regge. Come si fa a competere con i colossi cinesi con le nostre attuali regole sugli aiuti di Stato? Come si fa ad avere un target del 2% di inflazione che oggi non si ottiene più neanche pompando moneta?».