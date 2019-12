Gaetano Manfredi: il ministro dell’Università è indagato

Gaetano Manfredi, ministro dell’Università fresco di nomina nel governo Conte Bis insieme a Lucia Azzolina, è indagato per i collaudi nella ricostruzione dell’Aquila. Lo dice lui stesso oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera:

Lei è ancora indagato per i collaudi nella ricostruzione de L’Aquila. «È una contestazione puramente formale a tutte le commissioni di collaudo. Ma non ho fatto nulla di irregolare».

L’inchiesta riguarda i crolli post terremoto:

Nell’elenco dei trentasette indagati per frode, falso ideologico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e crollo di costruzioni ci sono nomi noti a Napoli. C’è il rettore della Federico II nonché presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane Gaetano Manfredi. E c’è Edoardo Cosenza, ex assessore regionale alla Protezione civile nella giunta Caldoro e docente di Tecnica delle costruzioni alla facoltà di Ingegneria. Nell’elenco degli indagati figurano anche Francesco Tuccillo, presidente dell’Acen, i costruttori Carlo De Angelis Mastrolilli e Wolf Chitis. Il progetto C.a.s.e, Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili prevedeva la realizzazione di 184 edifici, 4.600 appartamenti, capaci di resistere a nuovi sismi. Ma a Cese di Preturo (L’Aquila) crolla un balcone.

Le indagini del Corpo forestale scopriranno che i materiali usati sono scadenti o inesistenti. Manfredi e Cosenza, componenti della Commissione di collaudo, avrebbero per i magistrati dell’Aquila attestato la conformità dell’opera realizzata alla legge, al contratto e ai progetti collaudando così l’opera che invece non era a norma. Non avrebbero inoltre rilevato che il balcone era difforme per i materiali da quanto previsto dal progetto. Mancanze gravi nella costruzione, come quello della guaina isolante. Una delle cause del successivo crollo del balcone, per fortuna senza vittime. «La magistratura — spiega il rettore Manfredi — ha valutato solo il collaudo amministrativo — In quello statico avevamo invece declassato i materiali arrivati in cantiere che comunque garantivano la stabilità».