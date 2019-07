Frank Zapata: l’uomo che vola sul cielo di Parigi con la Flyboard

Un incredibile spettacolo futuristico. Il campione del mondo francese di jet-ski, Frank Zapata, ha volato oggi nel cielo di Parigi, restando in piedi – con un fucile in mano – a bordo della sua ‘Flyboard’, la tavola volante da lui inventata. Uno straordinario exploit fisico e tecnologico, dinanzi allo sguardo sbalordito del presidente francese, Emmanuel Macron e dei suoi invitati, nonché del pubblico presente sugli Champs-Elysées per la parata militare del 14 luglio.

Er sieht aus wie aus einem Science-Fiction-Film: Der “fliegende Mann” Franky #Zapata auf seinem #flyboardair. Auf der Militärparade in #Paris zum Nationalfeiertag war er die Hauptattraktion. Auch das französische Militär interessiert sich für das fliegende Board. pic.twitter.com/FrPOZ5gtMS — BR24 (@BR24) 14 luglio 2019

Spinta da cinque reattori a getto d’aria, la ‘Flyboard’ di concezione francese permetterà di “testare diversi usi, per esempio diventare una piattaforma logistica volante o anche una piattaforma d’assalto per i militari”, ha detto la ministra dell’Esercito, Florence Parly, intervistata da France Inter. Quest’anno, la parata militare del 14 luglio è dedicata alla cooperazione militare europea. Dopo la sfilata, Macron ha invitato numerosi leader Ue, tra cui la cancelliera tedesca Angela Merkel, per una colazione all’Eliseo. Questa sera, sono invece previsti i tradizionali fuochi d’artificio sullo Champ-de-Mars, ai piedi della Torre Eiffel.

