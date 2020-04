Fondidigaranzia.it: il sito del modulo per la garanzia fino a 25mila euro non funziona

Stamattina abbiamo parlato del modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro che è scaricabile dal sito fondidigaranzia.it collegato al ministero dello Sviluppo Economico.

Il MISE in una nota comunica che, a seguito della pubblicazione del decreto liquidità in Gazzetta ufficiale, si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti. Per ridurre i tempi di attuazione era stata già inviata alla Commissione Ue, ancor prima dell’approvazione del decreto legge, la notifica con la quale era stata richiesta l’autorizzazione ad adottare questi nuove regole di aiuti di stato e che oggi ha ricevuto il tempestivo via libera da Bruxelles. Il problema è che il sito, come quell’INPS qualche giorno fa, ha molti problemi di accesso e non riesce a servire tutte le richieste. In due occasioni il sito si è aperto soltanto dopo un’attesa molto lunga, in altre la richiesta di caricamento della pagina ha restituito un errore



E mentre la Lega su Facebook sfotte Conte e Casalino, il malfunzionamento rischia di far innervosire chi ancora oggi ripone qualche speranza nei provvedimenti del governo dopo le lunghe attese anche per i 600 euro delle partite IVA (che andranno in pagamento tra il 15 e il 17 aprile, ha fatto sapere ieri Palazzo Chigi).