Il modulo per la garanzia fino a 25mila euro sul sito fondidigaranzia del MISE

A seguito della pubblicazione del Decreto liquidità in Gazzetta ufficiale, il ministero dello Sviluppo economico “si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti”: è quanto riferisce il Mise in una nota spiegando che “è già disponibile on line sul sito ‘fondidigaranzia’ il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento”.

Il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, durante la trasmissione Quarta Repubblica su Rete 4, parlando dei prestiti garantiti dallo Stato introdotti col decreto liquidità dell’8 aprile scorso, aveva detto: “Il settore bancario italiano si aspetta entro domattina al massimo (questa mattina, ndr), il via liberà dell’Antitrust europeo al decreto liquidità per le garanzie di Stato. Entro domani (oggi, ndr) la Sace emanerà il regolamento e la convenzione con l’Abi per definire sia tempi e modalità dell’erogazione dei crediti sia importi massimi garantiti e tetti per i tassi d’interesse”. “Entro venerdì -ha proseguito Sileoni- arriveranno le indicazioni anche dal Fondo centrale di garanzia per i crediti alle pmi da 25.000 euro a 800.000 euro, che definirà tutte le procedure informatiche che saranno poi applicate dalle banche”. Sileoni ha poi spiegato che “da lunedì 20 probabilmente sarà possibile chiedere i prestiti fino a 25.000 euro, per quelli di importo maggiore servirà una quindicina di giorni”.​​ L’Abi, con lettera circolare già diffusa questa mattina a tutti gli associati, ha comunicato alle banche che la “Commissione europea ha approvato questa notte l’indispensabile autorizzazione prevista nel Decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 per rendere operative le importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del Covid-19”. E’ quanto si legge in una nota, che prosegue: “Vista l’estrema necessita’ e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, sono stati forniti, in allegato alla lettera circolare, i documenti e i comunicati stampa della Commissione europea”. La circolare e’ firmata dal presidente Antonio Patuelli, dal direttore generale, Giovanni Sabatini, e dal vice direttore generale, Gianfranco Torriero. La Commissione europea considera le misure previste nel Decreto legge coerenti con la normativa europea sugli Aiuti di Stato. “E’ un importante passaggio propedeutico – conclude la nota – per la piena operativita’ delle misure previste, soprattutto relative all’art. 1 (garanzia Sace) e art. 13 (Fondo di garanzia PMI)”.