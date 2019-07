Il flop del Viminale sui porti chiusi

Marco Mensurati su Repubblica oggi ci spiega a cosa ha portato concretamente la raffinata strategia di Matteo Salvini sui porti chiusi in occasione della crisi generata dai soccorsi di naufraghi da parte di Alex di Mediterranea e dell’Alan Kurdi di Sea Eye:

Gli spagnoli avevano chiesto via mail di poter caricare a bordo i migranti raccolti dalla Alex e portarli in totale sicurezza a Malta utilizzando il porto sicuro che l’isola aveva appena offerto via radio agli italiani. La risposta è gravissima, e dimostra come la sicurezza delle navi nel Mediterraneo non sia più trattata dagli stati interessati come una priorità assoluta, ma sia subordinata a calcoli di natura politica: «Sì, abbiamo ricevuto la vostra email – dice Malta – … per adesso il governo di Malta ha dato il permesso per la nave Alex di avere un porto sicuro a Malta, ma non per Open Arms. Open Arms non ha il permesso di entrare. Le istruzioni arrivano da un livello politico. Non posso darvi altre istruzioni».