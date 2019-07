Malta autorizza Alan Kurdi a sbarcare con i 65 naufraghi

“A bordo della nave non abbiamo ancora nessuna informazione sul fatto che le 65 persone soccorse possono sbarcare a Malta. Stiamo ancora aspettando ulteriori istruzioni sull’evacuazione delle tre emergenze mediche”: a quanto pare la ong Sea Eye è l’unica a non essere stata avvertita che la loro piccola Odissea dovrebeb terminare con lo sbarco a Malta dopo l’annuncio del premier maltese Joseph Muscat sull’autorizzazione a far scendere sull’isola i 65.

Malta ha infatti consentito lo sbarco dei 65 migranti dalla nave Alan Kurdi che verranno immediatamente trasferiti in altri paesi dell’Unione Europea, tra cui la Germania. Lo ha scritto su Twitter il premier maltese Joseph Muscat, che informa che 3 persone a bordo “che necessitano di cure mediche urgenti saranno immediatamente evacuate. Il governo di Malta trasferirà i 65 migranti soccorsi su mezzi delle forze armate maltesi- spiega- che entreranno in un porto di Malta. Tutte le persone soccorse a bordo saranno immediatamente trasferite in altri paesi membri dell’Ue”, ha scritto Muscat.

A seguito di trattative con la Commissione europea e con il Governo tedesco, spiega Muscat, le autorità di Malta trasferiranno i 65 migranti su una nave militare che entrerà poi in un porto dell’isola. Le tre persone che erano collassate per il caldo e che hanno bisogno di urgenti cure mediche, fa sapere ancora Muscat, saranno immediatamente evacuate. “Come segno di riconoscimento per la buona volontà del Governo maltese – prosegue il presidente – Stati Ue accoglieranno anche metà dei 58 migranti soccorsi in un altro intervento dalle forze armate maltesi, caso avvenuto sotto la responsabilità delle autorità dell’isola”.

“Mentre la Alan Kurdi è in attesa fuori dal porto chiuso di Malta, tre dei migranti a bordo sono collassati per il caldo e sono sottoposti a cure mediche acute”, aveva fatto sapere la ong Sea Eye, aggiungendo: “abbiamo urgentemente bisogno di assistenza medica e di un porto sicuro per tutti quelli a bordo (sono 65, ndr) in modo da prevenire il peggio”. A quanto riferiva il Times of Malta, la nave della Sea Eye non aveva avuto il permesso di entrare nelle acque territoriali maltesi stamattina poco prima di mezzogiorno. “Le autorità indicheranno alle forze armate di Malta quale sarà l’azione appropriata da intraprendere” se la Alan Kurdi dovesse comunque fare ingresso nelle acque maltesi, aveva detto un portavoce delle Forze armate. La Alan Kurdi aveva cambiato rotta ieri sera, dopo che le era stato negato il permesso di entrare nelle acque italiane al largo di Lampedusa.

On board the vessel we have no information yet that the 65 rescued persons can land on Malta. We take note of the media coverage.

We are still awaiting further instructions regarding the evacuation of three medical emergencies. #AlanKurdi pic.twitter.com/eIpkS0qMwt

— sea-eye (@seaeyeorg) 7 luglio 2019