Flambus: il bus a fuoco in piazza Pio XI a Roma

Un altro bus in fiamme torna a perpetuare la tradizione del Flambus a Roma, stavolta in piazza Pio XI. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con una squadra e una autobotte per spegnere l’incendio. Il mezzo è stato completamente avvolto dalla fiamme. Un’alta coltre di fumo ha mandato in tilt la circolazione lungo le strade che costeggiano la piazza, con le fiamme che hanno avvolto l’automezzo destando sorpresa e paura tra i passanti e gli automobilisti. Piazza Pio XI si trova all’incrocio con via Gregorio VII, a due passi dal Vaticano.

I vigili del fuoco fanno sapere che l’autobus dell’Atac andato distrutto dalle fiamme a Piazza Pio XI è della linea 881 e che non ci sono persone coinvolte. Intorno alle 14 è accaduto invece che su una vettura della linea 30, in seguito al bloccaggio della cinghia dell’impianto dell’aria condizionata, si è prodotto del fumo a causa dell’attrito. A scopo precauzionale il conducente del bus ha utilizzato l’estintore di bordo. Nessun passeggero è stato coinvolto nell’evento, ha detto ATAC in una nota. Anche sul 791 non ci sono state né fiamme né fumo.

