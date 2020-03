Europa Zona Rossa: la sparata di Salvini e il complotto della guerra commerciale contro l’Italia

Adesso sia tutta l’Europa a diventare zona rossa, non solo perché il Coronavirus è una minaccia da affrontare con determinazione, ma anche “per evitare lo squallore delle guerre commerciali che si stanno preparando”. Il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato dal Corriere della Sera, torna all’attacco del governo Conte dopo l’incontro di ieri, ribadendo che una drastica chiusura avrebbe senso anche dal punto di vista economico. “Però, occorre uno stato che sappia dire: tu chiudi tutto e io ti copro”, aggiunge.

Con la statura intellettuale del vero statista, il segretario della Lega agita il vessillo del complotto contro l’Italia per raccontare di guerre commerciali in atto.

Chi le sta preparando?

«C’è chi dice che sui formaggi italiani servano controlli supplementari, chi vuole la disinfezione delle ruote dei tir, chi vuole lo stop all’importazione di mobili e macchinari italiani… Il virus non passa da questo, e del resto si va estendendo in parecchi Paesi. Allora, mi chiedo perché non pensare a una zona rossa europea: e in aprile si riparte senza che qualcuno ti abbia fregato il Parmigiano, il Salone del mobile o altro».

Lei ha definito «quasi nulla» il risultato dell’incontro con Conte. Perché?

«Perché si ha paura di fare quel che è necessario. Su tutto ci hanno risposto “adesso vediamo…”. Il risultato è da vedere: autocertificazioni che fanno ridere, normative diverse qui e là. Oggi il governatore campano De Luca ha chiuso i parrucchieri. E a Roma, no? Verona e Mantova avevano regole diverse, anche se sono attaccate».