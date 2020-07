Emiliano davanti a Fitto nel sondaggio sulle elezioni regionali in Puglia

Michele Emiliano è davanti a Raffaele Fitto nel sondaggio sulle elezioni regionali in Puglia realizzato da Euromedia Research che vede un lieve vantaggio del centrosinistra al 38,6 per cento contro il 37,8 per cento del centrodestra. Il Pd sarebbe il partito più votato con il 20,1 per cento, seguito dalla Lega al 18,1. Va male Fratelli d’Italia (all’8,5). E male anche le civiche del centrodestra, che si fermerebbero al 2,9 per cento. Per gli altri candidati non ci sarebbe nulla da fare, spiega oggi Repubblica Bari:

Il Movimento 5 Stelle, che corre in solitaria con Antonella Laricchia, è staccato al terzo posto al 19,2 per cento. Molto più indietro Ivan Scalfarotto, candidato di Italia Viva, Azione e +Europa, fermo al 3,7 per cento, e Mario Conca, l’ex pentastellato che si ferma allo 0,7 per cento. Il sondaggio di Euromedia premia Emiliano, considerato il candidato più gradito e che ispira maggiore fiducia. Le incognite però non mancano. Due in particolare. Il peso degli incerti, prima di tutto, è molto rilevante. Al punto tale che potrebbero spostare l’ago della bilancia a favore di uno dei due candidati che si giocano davvero la vittoria. Il sondaggio quota il partito degli indecisi al 39,9 per cento, più di centrosinistra e centrodestra. E poi c’è l’incognita delle liste civiche. Nel sondaggio si dà un peso indicativo alle civiche: al momento non sono ancora note le liste che affiancheranno i partiti.

C’è da segnalare che i risultati emersi dai precedenti sondaggi commissionati dal centrodestra o dalla trasmissione Porta a porta di Rai1 pubblicato una settimana fa davano risultati completamente diversi rispetto a quelli dell’istituto di Alessandra Ghisleri: in quel caso a prevalere era il centrodestra guidato da Raffaele Fitto con il 45 per cento contro il centrosinistra del governatore uscente Emiliano, fermo al 38 per cento.

