Il video completo di Toninelli contestato

Sta circolando da 24 ore un video in cui l’ex ministro delle Infrastrutture e senatore del MoVimento 5 Stelle Danilo Toninelli viene contestato mentre è seduto all’esterno di un bar a Roma, chiedendo il motivo dell’alleanza con il Pd. I toni si alzano e lui, visibilmente alterato, si alza e se ne va. Il video è stato pubblicato per la prima volta sulla pagina facebook di Nicola Costanzo mercoledì scorso e mostra Toninelli che, di fronte alle contestazioni per l’alleanza con il Partito Democratico, prima dice che lui si è tagliato lo stipendio e poi, a fine video, se ne va mentre gli urlano “ahò, bello… noi venimo daa borgata”.

Alla fine del video interviene un ragazzo che dice: “‘Sto pezzo di m… sapete chi è? L’ex ministro Toninelli, che aveva detto che dopo il crollo del Ponte Morandi tutti gli appalti del gruppo Autostrade dovevano essere rivisti. Sapete che ha fatto dopo? Ha rinnovato l’appalto con la stessa società. Non hanno più nessun pudore”. Si riferisce alla vicenda della Strada dei Parchi.

Il MoVimento 5 Stelle ha espresso solidarietà a Toninelli con il capo politico Vito Crimi, parlando di intimidazione: “Esprimo piena solidarietà al collega Danilo Toninelli, persona di rara pulizia che non si è mai sottratta al confronto e, anzi, lo ha sempre cercato spinto dalla sana passione che lo anima. Quanto avvenuto nei suoi confronti però non aveva nulla né del confronto ne’ di civile. Ritrovarsi accerchiato per strada da persone con fare verbalmente aggressivo, evidentemente organizzate, corrisponde a una intimidazione”.

