Elezioni 2018, la possibile scheda di Roma 1 e i collegi uninominali

Il Messaggero pubblica oggi una infografica riepilogativa dei collegi uninominali di Roma e il fac simile della probabile scheda per la Camera dei Deputati del Collegio Roma 1, dove ha annunciato che correrà il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Le sfide che si preannunciano per il collegio Roma 1 sembrano molto interessanti, visto che dalla parte del centrosinistra ci sono, oltre a Gentiloni, Marianna Madia, Roberto Morassut, Riccardo Nencini del PSI, Riccardo Magi per +Europa e Beatrice Lorenzin con il suo partito petaloso.

Tra gli sfidanti il centrodestra dovrebbe candidare Lorenzo Cesa, ex compagno di partito di Pierferdinando Casini che invece correrà a Bologna con il centrosinistra, insieme a Giorgia Meloni, Gianni Alemanno e Luciano Ciocchetti. Il MoVimento 5 Stelle invece schiererà l’economista Lorenzo Fioramonti e, nel proporzionale, i parlamentari uscenti Carla Ruocco ed Enrico Baroni, mentre Liberi e Uguali dovrebbe candidare Rossella Muroni di Legambiente e Roberto Speranza come capolista; significativo anche il nome del sindacalista FIOM Giorgio Cremaschi con Potere al Popolo.

Nel collegio Roma 1 voteranno circa 250mila elettori. I candidati saranno definitivi il 29 gennaio. La ripartizione dei collegi invece mostra ancora un’incognita per il centrodestra, che non ha ancora deciso chi candidare anche in Regione Lazio.