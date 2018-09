E il PD litiga anche sul ricorso contro Marcello Foa

«L’iter di nomina va bloccato all’origine, ovvero alla votazione della scorsa settimana del Cda. Il ricorso è pronto, ce l’ho sul telefonino, ma non sono io a poterlo e doverlo presentare. C’è davvero la volontà di presentarlo? Davvero il Pd su questo è unito? Al momento non mi pare. Se Foa verrà nominato dalla Vigilanza, i responsabili di aver lasciato passare questo sopruso avranno nomi e cognomi. E non parlo di Salvini e Di Maio, che il sopruso lo rivendicano addirittura con arroganza»: Michele Anzaldi ha un diavolo per capello e nell’intervista rilasciata a Goffredo De Marchis su Repubblica non fa nulla per nasconderlo. Ma con chi ce l’ha di preciso? Basta andare qualche riga più in là per capirlo: «Il ricorso al momento lo possono presentare solo i componenti del Cda. Se in Cda voti contro l’abuso di Foa, come ha fatto la consigliera indicata dal Pd e ti riservi di adire le vie legali, poi devi andare fino in fondo. Altrimenti suona come un’imperdonabile presa in giro».

Anzaldi quindi ce l’ha con la consigliera Rita Borioni, indicata dal Partito Democratico nel consiglio di amministrazione addirittura per la seconda volta dopo l’esperienza della scorsa governance. Lei è diventata famosa grazie a una meravigliosa intervista rilasciata al Messaggero che rimarrà un must:

Consigliera Borioni, lei che si autodefinisce «una tecnica» quale tecnica userà per battere la concorrenza di Sky?

«Sky?».

Sì, quella televisione che si chiama così.

«Io non ce l’ho Sky».

In che senso, scusi?

«Non ho la parabola».

Sta dicendo che si concorre meglio contro l’avversario, non conoscendolo?

«Ha anche un costo l’abbonamento a Sky».

Eccessivo?

«Non dico questo, ma in tempi di ristrettezze economiche per tutti….».

Insomma non vede Sky?

«Ogni tanto mi capita. Per esempio a casa di mio fratello. Comunque ora l’abbonamento lo farò».

La Borioni venne indicata nel consiglio di amministrazione della RAI da Matteo Orfini, all’epoca – e ancora oggi – presidente del Partito Democratico, ovviamente in accordo con Renzi. Oggi si vede che Orfini e Renzi non vanno più tanto d’accordo.

