C’è anche Domenico Spada, detto Vulcano, ex campione di pugilato tra gli arrestati della maxi operazione dei carabinieri contro il clan Casamonica. Secondo quanto si è appreso, è stata sequestrata anche la sua palestra a Marino, alle porte di Roma. Spada è stato protagonista nei mesi scorsi di uno show su Facebook e su La7 in occasione della partecipazione a un dibattito con la giornalista Federica Angeli a Piazzapulita e successivamente nella trasmissione di Massimo Giletti “Non è l’Arena”.

Domenico Spada arrestato nella retata sul clan dei Casamonica

Il suo nome era venuto fuori a causa di un video elettorale del MoVimento 5 Stelle di Frascati in cui compariva con lui anche l’attuale senatore grillino Emanuele Dessì, che doveva rinunciare al seggio secondo le promesse di Di Maio durante la campagna elettorale e infatti è regolarmente iscritto al gruppo del M5S a Palazzo Madama. Poi si era tornato a parlare di lui quando il cugino Roberto aveva colpito con una testa l’inviato di una trasmissione RAI. Spada aveva detto che ha condannato il cugino per la testata al giornalista ma aveva anche sostenuto che a due secondi dalla testata “non si capisce cosa gli dice il giornalista”, volendo sostenere che ci fosse chissà quale retroscena prima della testata.

Spada aveva anche sostenuto da Formigli che gli arresti erano stati “una strumentalizzazione”. Aveva ripetuto che il cugino “fa del bene” e ricordato che Sgarbi schiaffeggiò in tv D’Agostino. Poi aveva sostenuto che la polemica su Ostia serviva a coprire il successo di Casapound sul litorale. Domenico Spada aveva anche annunciato l’intenzione di voler concorrere alle prossime elezioni con una lista civica.

Domenico Spada ospite in tv

Subito dopo la comparsata da Giletti, Spada su Facebook commentò la sua performance insieme ai tecnici di La7 in un’atmosfera amichevole e conviviale, nella quale se la prendeva con i soliti “pseudo-giornalisti” e in particolare con Federica Angeli. Domenico Spada era tornato a dire che non lo fanno parlare in tv , sostenendo che “siamo in un paese di dittatori” perché “Roberto Spada è incensurato”. Poi aveva anche detto che stava diventando geometra ed era arrivato al quarto anno di studi, anche se dopo a causa dei problemi giudiziari non aveva potuto continuare.

Non solo: nel video poi cancellato da Facebook Spada aveva sostenuto anche di essere “un libero muratore”, ovvero un massone, ma di non poterlo dire perché “altrimenti tutta la muratoria diventa mafiosa” e poi aveva detto di essere stato pagato per la comparsata in tv: “Se uno Spada denuncia i carabinieri, non fa notizia. Se un Pinco Pallino dice che l’ho minacciato, fa notizia. Questa non è democrazia, ragazzi miei. Come devo dire che non mi pagano, non lo dite a nessuno che mi pagano perché sennò scoppia lo scandalo no? Avete capito come stiamo messi? A me mi pagano ma non lo devo dire. Ma io continuerò la mia battaglia”.