Emanuele Lele Dessì spiega il video con Domenico Spada (e le botte ai rumeni)

Ieri abbiamo parlato del video del MoVimento 5 Stelle di Frascati in cui si vede Emanuele Lele Dessì, candidato nel proporzionale al Senato nel collegio della provincia di Latina, mentre scherza con Domenico Spada, esponente della famiglia sinti successivamente condannato a sette anni e mezzo di reclusione. Oggi Emanuele Lele Dessì rilascia un’intervista al Messaggero in cui parla dei suoi rapporti con Spada e anche di uno status pubblicato su Facebook qualche tempo fa e nel frattempo cancellato in cui si vantava di aver menato “ad un ragazzo rumeno a seguito di offese gratuite nella sua lingua madre”.

Domenico Spada però ha avuto grossi problemi con la giustizia.

«Infatti, sono anni che non lo vedo e non lo sento». Questo video non la imbarazza?

«No, all’epoca era incensurato e stavo su un luogo di lavoro,sono offeso e dispiaciuto, questo sì, per le persone danneggiate: a partire dal giornalista che prese una testata da Roberto Spada». Ha frequentato anche la sua palestra a Ostia?

«No. Domenico Spada,invece,ha provato a ricontattarci tempo fa perché voleva fare una manifestazione sportiva a Marino, ma gli abbiamo detto di no perché aveva avuto problemi con la giustizia».