Domenico Milano: il consigliere M5S che denuncia la ruota bucata con il cacciavite

Domenico Milano, consigliere del MoVimento 5 Stelle in IV Municipio, ha raccontato sulla sua pagina Facebook di aver trovato qualche giorno fa una brutta sorpresa dopo aver presenziato una commissione:

Ho parcheggiato (correttamente) nei pressi di casa, poi al Municipio dove la mattina ho svolto le attività di Commissione e infine in serata nel quartiere Portonaccio dove avevo un altro impegno. Ripresa l’auto sentito lo sterzo pesante credevo inizialmente fosse a causa delle buche create dallo straordinario maltempo dei giorni scorsi, invece dopo aver usato il classico “gonfia e ripara” per tornare a casa, la situazione è stata chiara.

Due fori evidenti da cacciavite o strumento simile, lateralmente. Per la posizione non poteva essere una cosa accidentale. Una volta portata l’auto a riparare, i fori erano di più. E quest’ultimo fattore mi ha convinto definitivamente ad andare in caserma.

Milano è il consigliere municipale che qualche tempo fa venne preso a schiaffi in pubblico dall’ormai ex assessore municipale Alessandro Pirrone.

«Ero vestito di bianco e quando sono passato in corridoio Milano ha iniziato a deridermi dicendo ‘cornetti, bibite, gelati’, come se fosse vestito da cameriere. Può sembrare una sciocchezza, lo so. Ma quando gli ho chiesto perché si comportasse così, lui mi ha guardato con un atteggiamento di sfida. A quel punto gli ho dato uno schiaffo», spiegò successivamente Pirrone.