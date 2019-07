Così Di Maio cerca di far passare la TAV senza che Grillo se ne accorga

Annalisa Cuzzocrea su Repubblica racconta oggi un retroscena surreale che riguarda la TAV, Luigi Di Maio e Beppe Grillo. Secondo l’articolo l’Alta Velocità è il tema su cui il Garante del MoVimento 5 Stelle non transige, mentre il vicepremier e bisministro ha capito che l’aria che tira è negativa. Per questo si prepara una strategia che prevede di tenere il punto ma accettare la TAV attraverso un voto del parlamento:

La linea Maginot della pazienza di Beppe Grillo esiste e ha un nome: si chiama Tav. Una battaglia che il fondatore del Movimento 5 stelle non può dimenticare, certo non in nome della prosecuzione di un governo con la Lega che tollera, ma che per molti versi non gli piace. Luigi Di Maio lo sa e ha studiato l’espediente per salvarsi dall’unica mossa che – a oggi – potrebbe dannarlo.

Una richiesta di sfiducia sul blog da parte del garante, l’unico atto che – da nuovo statuto – potrebbe in questo momento destituirlo da capo politico. Grillo non ne ha alcuna intenzione e ha fatto capire il suo disarmo a tutti i parlamentari che lo sentono, anche ai più scontenti. Ma sfidarlo sulla questione dell’alta velocità Torino-Lione, l’unica di valenza politica su cui continua a ripetere il suono, non sarebbe saggio da parte dei nuovi vertici MSS.