Ieri Luigi Di Maio ha avuto la bella idea di pubblicare sulla sua pagina Facebook uno status in cui ringraziava gli iscritti per il voto su Rousseau che ha salvato Salvini. “Con questo risultato i nostri iscritti hanno valutato che c’era un interesse pubblico nella vicenda Diciotti e che era necessario ricordare all’Europa che c’è un principio di solidarietà da rispettare. Sono orgoglioso di far parte dell’unica forza politica che interpella i propri iscritti, chiamandoli ad esprimersi. Presto ci saranno votazioni anche sulla nuova organizzazione del MoVimento 5 Stelle“, ha scritto Di Maio.

Il massacro di Di Maio nei commenti al post sul Salvini

Ma dopo qualche minuto il post è diventato un tiro a segno in cui, accanto ad alcuni di altro segno politico che lo sfottevano, sono cominciati a comparire commenti di persone che si sono definiti attivisti da sempre e che hanno annunciato il loro addio ai grillini dando del buffone all’attuale capo politico del M5S

La maggior parte delle lamentele ha puntato sull’omologazione tra M5S e “altri partiti”.

In tanto hanno criticato il dietrofront sull’immunità parlamentare, forse perché Dino Giarrusso stranamente non li ha convinti.

E c’è anche chi ha ficcato il dito nella piaga, ricordando l’accoglienza ricevuta dai deputati e senatori pugliesi a Taranto qualche giorno fa.-

E chi ha cancellato direttamente la sua iscrizione al MoVimento dopo il risultato.

Un massacro vero e proprio che continua ancora in questi minuti in un uragano di commenti negativi. E che magari avrà i suoi effetti già alle prossime elezioni europee.

