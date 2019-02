Vota la migliore dichiarazione del M5S contro l’immunità poi regalata a Salvini!

Salve salvino, Salvini. Ora che finalmente il MoVimento 5 Stelle ha certificato con un voto del Parlamento che il segretario della Lega è la nipote di Mubarak, possiamo aprire le danze del voto su Rousseau: bisogna scegliere quale sia stata la più bella dichiarazione del M5S sull’immunità. L’hit parade, tratta da qui, non poteva non aprirsi con un Di Battista d’annata che addirittura dalla Puglia, già famose per “Il Tap lo fermiamo in 15 giorni”:

Segue la dichiarazione di Di Maio trafitto da un raggio di sole (ed è subito sera, cit.) che dice no all’immunità e basta ai voltagabbana in parlamento:

Sempre Giggetto – si dice che anche Grillo lo chiami così… – sul fatto che l’immunità parlamentare vada abolita perché è un privilegio.

E il capo della banda, come direbbe Jovanotti? Eccolo qui:

Al quinto posto (ma grazie al vostro voto tutto si potrebbe ribaltare!) c’è anche “la legge è uguale per tutti tranne che per Salvini”:

Infine, come special guest, cuccatevi questo pippone di Alessandro Di Battista (il testo completo è qui):

Secondo voi qual è la migliore dichiarazione? Appuntamento su Rousseau per il voto!

