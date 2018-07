Di Maio non va più alla Festa dell’Unità

Luigi Di Maio dà forfait alla Festa dell’Unità. Nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi di una partecipazione del ministro del Lavoro e dello Sviluppo alla kermesse del Partito Democratico e la notizia aveva scosso a più riprese una parte del partito (i renziani), arrabbiata anche per la presenza di Ivano Marescotti, attore che aveva annunciato di aver ritirato il suo voto al M5S. Infine è arrivato il diniego, come racconta oggi Il Fatto, a causa del rifiuto a dibattere con Carlo Calenda:

Andrea De Maria, organizzatore dei dibattiti politici della Festa, commenta: “Di Maio ha rifiutato il confronto. Ufficialmente per un possibile viaggio all’estero il vicepresidente si è detto non disponibile a partecipare al dibattito a Ravenna. Ne prendiamo atto. Ma abbiamo l’impressione che non sia gradito un confronto con un nostro esponente autorevole che avevamo pensato sui temi del lavoro e del decreto dignità, che lunedì si vota alla Camera”.

Il segretario Dem Maurizio Martina oggi in un post su Facebook ha invitato Di Maio a rispondere pubblicamente sul decreto dignità non tanto al Pd ma ai lavoratori che stanno perdendo il lavoro per via delle nuove regole e della reazione delle imprese. “Venire alla Festa sarebbe stata una occasione per cominciare a farlo. Ovviamente non avremmo consentito un comizio in solitario”, spiega De Maria.