Meno male che Di Battista ci aveva assicurato che Putin non voleva una guerra

La lungimiranza geopolitica di Alessandro Di Battista. Solo 48 ore fa, l’ex deputato del MoVimento 5 Stelle aveva dato la sua versione della storia delle tensioni tra Russia e Ucraina, assicurando che – secondo lui – non era nelle intenzioni di Vladimir Putin l’invasione militare in direzione Kiev. Nel giro di poco tempo, però, l’analisi Dibattistiana è stata smentita dagli eventi. Dai bombardamenti, dall’ingresso dei carri armati facendo sponda sulla Bielorussia. Dalle sirene antiaeree che risuonano nei cieli di Kiev.

Martedì, alle 11, Alessandro Di Battista diceva la sua attraverso la sua pagina Facebook, sulla crisi tra Russia e Ucraina. Una sorta di testimonianza di chi pensava di conoscere i pensieri del Cremlino e di chi lo guida. Ma il vaticinio non sembra essere – visti gli eventi – il superpotere dell’ex deputato pentastellato.

“La Russia non sta invadendo l’Ucraina. Poi, per carità, tutto può accadere ma credo che Putin (e non solo) tutto voglia fuorché una guerra. Oltretutto se per le truppe russe invadere l’Ucraina potrebbe esser semplice, controllare un territorio vasto e in gran parte ostile ai russi è un’operazione impossibile. Ieri la Russia, in una fase di stallo dei negoziati, si è limitata a formalizzare l’esistenza (dunque riconoscere) di due repubbliche separatiste e russofone: la Repubblica Popolare di Doneck e quella di Lugansk. Si tratta di territori che la Russia controlla politicamente e militarmente da otto anni. Nulla di nuovo dunque e, per adesso, nulla di particolarmente preoccupante (posto che in tali contesti la situazione può sempre precipitare velocemente)”.