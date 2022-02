È iniziata la guerra in Ucraina, le immagini delle esplosioni in varie città | VIDEO

Nella notte Vladimir Putin ha dato il via libera all’operazione militare. Sono state segnalate esplosioni e conflitti armati in numerose città. Non solo quelle nella zona del Donbass

Anche se Putin fa finta di non chiamarla guerra, il conflitto armato e l’invasione russa in Ucraina è ufficialmente iniziata nelle notte. Tantissime città, non solo quelle nella zona contesa del Donbass, sono state attaccate. Missili hanno colpito palazzi e non solo siti militari. Queste sono le prime immagini che arrivano da diverse località.

Ucraina, le immagini delle città sotto attacco russo

Le prime esplosioni sono state avvertite poco dopo le 5 di questa mattina. Come riporta la CNN – che parla anche di centinaia di persone colpite (anche se è presto per un bilancio e non è chiaro se si tratti di morti o feriti) -, le città colpite da attacchi missilistici sono sparse su tutto il territorio ucraino: dalla capitale Kiev a Kharkiv, passando per Kramatorsk, Dnipro, Mariupol, Odessa e Zaporizhzhia. Queste alcune testimonianze video.

Russian soldiers are in Odessa. This footage just came from Krasnopillia, Sumy region. pic.twitter.com/8YshMeMPLi — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) February 24, 2022

Esplosioni che, come detto, non si sarebbero limitate – come invece annunciato da Vladimir Putin, a siti militari per quell’operazione definita di “de-nazificazione e demilitarizzazione” dell’Ucraina. Alcuni inviati della CNN hanno anche riportato il suono delle sirene nella città di Leopoli che annunciavano un imminente raid aereo sulla città. Nel frattempo molte ambasciate hanno chiesto ai cittadini di iniziare ad abbandonare le zone del conflitto. Anche lo stesso ministero dell’Interno ucraino ha chiesto ai cittadini residenti nel Donbass di lasciare la zona e alle autorità di procedere con l’evacuazione. Perché negli ultimi minuti l’operazione russa – con i militari entrati nel Paese anche dal confine bielorussa – si è intensificata.

(foto di copertina: da Kevin Rothrock sui Twitter)