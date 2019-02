Di Battista nuovo commissario UE (o ministro degli Esteri)?

Il Messaggero oggi racconta le ambasce del MoVimento 5 Stelle sul Venezuela e nell’articolo a firma di Marco Conti si racconta anche di un piano dei grillini per dare una poltrona a Di Battista sfruttando proprio le divisioni nel governo sulla querelle Maduro-Guaidò:

Ai grillini il “no” di Maduro a nuove elezioni non basta e si aspettano che in aula il ministro degli Esteri rilanci la posizione neutrale dell’Italia che, in attesa degli eventi, non dovrà riconoscere Guaidò. Tantomeno il premier Conte non dovrà interloquire direttamente con il presidente ad interim come invece lunedì al Viminale farà Salvini ricevendo una delegazioni di venezuelani.

Niente endorsement, quindi, come vuole la linea imposta da Alessandro Di Battista e Manlio Di Stefano. Ma è proprio all’«influencer», come lo definisce l’azzurra Anna Maria Bernini, che l’ala Maduro del Movimento pensa come possibile ministro degli Esteri al posto di Moavero. Obiettivo tenere Di Battista nel governo, e nella maggioranza, anche dopo le elezioni di maggio quando invece il Dibba pensa di salire su un altro aereo per un nuovo tour.