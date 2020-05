Giuseppe De Donno in diretta con Salvini su Facebook

Lo pneumologo Giuseppe De Donno aveva spiegato qualche giorno fa che non aveva nessuna intenzione di strumentalizzare in alcun modo la cura del plasma iperimmune contro il Coronavirus. Aveva anche detto che non voleva alimentare contrasti con i colleghi: “I miei interventi sui mass media sono stati animati dal solo spirito divulgativo e da un auspicabile e sereno confronto con i colleghi su un protocollo che ottiene risultati incoraggianti ancorché oggetto di approfondimenti scientifici. Io vi ringrazio per la vicinanza e per l’attenzione ma non sono disponibile in questo momento a risse televisive con questo o quel collega, atteso che essendo tutti dei medici lavoriamo a una causa unica: la lotta al Coronavirus”.

Sarà per questo che qualche giorno fa ha dichiarato che uno scienziato “pagato per andare in tv” non è credibile riferendosi chiaramente a Roberto Burioni. E per questo oggi la pagina facebook della Lega ha annunciato una Live con il Capitano Matteo Salvini. Ovvero non un media nei confronti dei quali aveva annunciato un silenzio stampa che è durato una decina di minuti, ma il leader del maggior partito dell’opposizione italiana. Ma per carità, non pensate male eh?