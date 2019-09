Cos’è il Bonus Befana del governo Conte BIS

Un “superbonus” per chi paga con carte e bancomat nei settori più a rischio evasione. Da abbinare al meccanismo del cashback mensile su tutti i pagamenti tracciabili e da dare tutto in una volta, magari a inizio anno (tanto che già sarebbe stato ribattezzato bonus Befana). Questa è una delle ipotesi allo studio in vista della manovra per incentivare l’uso della moneta elettronica. Si inserirebbe, però, spiegano fonti qualificate, all’interno del piano più complessivo della “nuova Iva”, con rimodulazione delle aliquote che oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte pare aver smentito, in attesa del Consiglio dei Ministri che dovrà approvare la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF).

Come spiega l’agenzia di stampa DIRE, il bonus per ottenere il beneficio è previsto con un tetto minimo di spesa con pagamenti elettronici di duemila euro l’anno, ma secondo un’altra simulazione dei tecnici il vantaggio fiscale crescerebbe con l’aumentare della spesa. Un’altra scuola di pensiero preferirebbe la detrazione anziché con il recupero cash della spesa. Questa misura non esclude il cashback mensile, ossia lo sconto di 2-3 punti di Iva che verrebbero riaccreditati sulla carta a ogni ‘strisciata’ per i pagamenti nei settori individuati. Oggi il premier Giuseppe Conte ha annunciato che il suo obiettivo è portare l’Iva sulle bollette “dal 10% al 5%, cosi’ che le famiglie meno abbienti possano comprare pane, frutta e latte con l’Iva all’1% anziché al 4%”.

