I dati della Protezione Civile del 27 luglio sulla situazione del coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute dicono che ci sono 170 nuovi positivi e cinque morti; i guariti sono 147.

Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile del 27 luglio

Dei nuovi positivi, 34 sono in Lombardia che per il quarto giorno consecutivo non registra decessi. Il bollettino del Lazio invece registra 13 nuovi positivi e due decessi. Per quanto riguarda le altre regioni, c’è stato un lieve rallentamento dei casi di positività al Coronavirus in Veneto, dove si sono registrati solo 16 contagi nelle ultime 24 ore,, per un totale di 19.825 infetti dall’inizio dell’epidemia. Da tre giorni non si contano nuovi decessi: il numero totale delle vittime resta fermo a 2.064 (tra ospedali e case di riposo). C’è stato invece un nuovo ricovero ospedaliero di un paziente con Covid (sono 14 in totale), mentre sono scesi a 6 (-1) i pazienti in terapia intensiva, tutti già negativizzati. Nel bollettino odierno sui nuovi casi in Liguria saranno inseriti “18 tamponi positivi rilevati negli ultimi giorni di luglio, che si aggiungeranno ai possibili nuovi casi di giornata”. Lo ha detto il governatore Giovanni Toti. “L’individuazione del cluster savonese ha dimostrato che la nostra sanità ha gli anticorpi per gestire il covid, ha imparato molto e ha capacità di tracciamento efficace. Nei nostri ospedali non sta aumentando sensibilmente il numero di ricoverati e terapie intensive. Cluster – ha aggiunto – che ha sicuramente inciso sulla risalita dell’indice Rt sopra a 1”. Nessun decesso e nessun nuovo positivo in Calabria.

Tre sono i nuovi contagiati in Puglia e sono stati rilevati nelle province di Foggia (1) e Lecce (2). I casi di positivi accertati salgono a 79, di cui 15 ricoverati negli ospedali della rete COVID-19. È quanto si legge nel report quotidiano inviato dalla task force che si sta occupando della emergenza sanitaria. Uno il decesso provocato dal virus annotato nel bollettino ed è attribuito alla provincia di Foggia. Il numero complessivo dei decessi registrati dall’inizio della emergenza a oggi è di 551 unità. I guariti sono 3.962. Nove contagi, un solo paziente in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, ma anche un decesso che porta a 471 il totale delle vittime da Covid 19 in Abruzzo. Restano invariati i pazienti ricoverati in ospedale (13), mentre un lieve aumento si riscontra tra quelli in isolamento domiciliare: sono 100, tre in piu’ rispetto a ieri. Aumentano anche i dimessi/guariti che con i 7 di oggi raggiungono quota 2.783. Nelle ultime 24ore sono stati riscontrati nelle Marche due i casi di positività al Coronavirus, rilevati in provincia di Pesaro Urbino e nel focolaio di Montecopiolo, su 189 tamponi del percorso nuove diagnosi.