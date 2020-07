Ci sono 34 nuovi positivi al Coronavirus ma nessun decesso per il quarto giorno consecutivo nel bollettino sul Coronavirus di Regione Lombardia. I dati di lunedì 27 luglio dicono che c’è un ricoverato in più in terapia intensiva (14 in totale) e due in meno non in terapia intensiva (137 in tutto) mentre i decessi sono fermi a 16801.

Coronavirus oggi in Lombardia: i dati del bollettino della Regione

I tamponi effettuati oggi in Lombardia sono 3992 (meno della metà di quelli di sabato e domenica) mentre i guariti o dimessi sono 80; dei nuovi positivi, sei sono debolmente positivi e 3 lo sono diventati in base ai test sierologici. Per quanto riguarda l’incremento dei casi per provincia, 14 nuovi positivi sono stati riscontrati a Milano di cui 7 in città, 8 a Bergamo e 2 a Brescia, Como, Lecco e Monza. A zero le altre province: Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

Una nuova ricerca intanto spiega che la mortalità totale in Italia nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 4 aprile “è raddoppiata nel 2020 rispetto agli ultimi cinque anni” e in Lombardia alcuni comuni hanno avuto “un drammatico incremento fino a cinque volte della mortalità totale”, ma il numero di decessi da Covid-19 “non giustificavano in maniera completa questo eccesso di mortalita’”, quindi “migliaia di italiani sono deceduti per cause ‘indirette’ da Covid-19 “quali ad esempio un ritardato o un mancato accesso alle strutture sanitarie per il timore di contrarre il coronavirus”. Queste le conclusioni a cui è giunta una ricerca sull’impatto del Coronavirus sulla mortalità totale in Italia realizzato da Manfredo Rizzo, docente associato di Medicina interna del dipartimento di ‘Pomozione della salute, materno-infantile, di Medicina interna e specialistica di eccellenza’ (Promise) dell’Università di Palermo. Lo studio è stato pubblicato da Rizzo in collaborazione con i colleghi dell’Universita’ di Milano sulla rivista ‘Jama Internal Medicine’, organo ufficiale della American medical association.