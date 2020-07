Oggi ci sono 13 casi di positività al Coronavirus SARS-COV-2 e un decesso nel bollettino della Regione Lazio. Dei nuovi contagi, fa sapere l’assessore alla Salute Alessio D’Amato “otto sono casi di importazione: uno di nazionalità del Bangladesh, due dalla Spagna, due dall’Afghanistan, uno dal Pakistan, uno dall’Egitto e una donna da Capoverde con link con l’Arabia Saudita”. L’assessore della Regione annuncia anche che “Stiamo lavorando per l’ordinanza per effettuare i test ai terminal dei pullman“. Nelle province si registrano due nuovi casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. I casi riguardano la Asl di Rieti: si tratta di due uomini di nazionalità afgana, con link a casi già noti e isolati.

27 luglio: il bollettino sul Coronavirus oggi nel Lazio

Per quanto riguarda il riepilogo per province, nella Asl Roma 1 dei due casi nelle ultime 24 ore uno riguarda un uomo di nazionalità del Bangladesh e ricoverato al Policlinico Umberto I ed un secondo caso riguarda una donna con link familiare al cluster della comitiva di giovani in gita a Capri. Nella Asl Roma 2 sono due i nuovi casi nelle ultime 24 ore il primo riguarda una donna di Capoverde con link familiare ad un caso di rientro dall’Arabia Saudita. Un secondo caso riguarda un uomo residente e di rientro dalla Spagna ora trasferito allo Spallanzani. Nella Asl Roma 5 si registra un caso nelle ultime 24 ore e riguarda una persona di rientro dalla Spagna per la quale sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale.

Nella Asl Roma 6 dei sei nuovi casi nelle ultime 24 ore uno riguarda un uomo su segnalazione del medico di medicina generale, tra casi riguardano donne in fase di pre-ospedalizzazione, un caso di un uomo di nazionalità egiziana a Pomezia per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica e un caso di un uomo di nazionalità del Pakistan con link ad un caso già noto e isolato. Infine per quanto riguarda le province sono due i nuovi casi nelle ultime 24 ore e riguardano la Asl di Rieti e si tratta di due uomini di nazionalità afgana con link a casi già noti e isolati.