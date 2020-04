Il Messaggero oggi riepiloga quali sono gli aiuti economici per l’emergenza Coronavirus, ovvero quelli già in vigore dopo il DPCM di marzo e quelli che dovrebbero arrivare al più tardi venerdì di questa settimana, insieme al piano per le riaperture a tappe regione per regione: i provvedimenti già in vigore riguardano fisco, lavoro, mutui e dipendenti:

Con il decreto dello scorso 17 marzo è stata disposta la sospensione delle scadenze fiscali fino alla fine di maggio per le imprese con un fatturato fino a due milioni di euro e per i settori più direttamente colpiti dalla crisi a partire dal turismo. I versamenti andrebbero recuperati entro giugno ma è in arrivo un nuovo spostamento in avanti. Sospesi anche gli accertamenti e le attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate.

Il congedo straordinario per i genitori che hanno i figli a casa per la chiusura delle scuole è di fatto già operativo perché la domanda poteva essere fatta anche con le procedure ordinarie e poi eventualmente“sanata”. I lavoratori hanno a disposizione 12 giorni in più nei mesi di marzo e aprile che si aggiungono ai 6 già fruibili in via ordinaria. Per il congedo con causale Covid è retribuito al 50 per cento invece che al 30 per cento.

Si trova sul sito dell’Economia e delle Finanze il modulo per la richiesta della sospensione fino a 18 mesi delle rate del mutuo. Questa possibilità che in precedenza riguardava i lavoratori dipendenti è stata estesa a autonomi e professionisti con un calo del fatturato del 33%. Per velocizzare le procedure è possibile compilare il modulo direttamente online e poi inviarlo secondo le modalità indicate da ciascuna delle banche interessate.

Un premio di 100 euro è riservato ai lavoratori dipendenti che nel mese di marzo hanno continuato a lavorare in sede, prendendosi quindi qualche rischio in più rispetto agli altri. Il governo aveva ipotizzato di erogarlo a circa 8 milioni di lavoratori. Per ottenerlo non ci sono procedure particolari da attivare perché è previsto che il bonus sia erogato direttamente con la retribuzione di aprile dal datore di lavoro, salvo che per coloro i quali non hanno sostituto d’imposta.