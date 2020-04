Da oggi e fino al 13 aprile, quando ci sarà il piano per riaperture a tappe regione per regione, in Lombardia, si potrà uscire di casa solo indossando la mascherina «o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca»,come sciarpe o foulard. Ieri Attilio Fontana ha varato una nuova ordinanza più restrittiva che prevede l’obbligo dei dispositivi di protezione individuale o di loro surrogati anche se per adesso non ci sono evidenze scientifiche sulla loro effettiva necessità per ognuno.

Le mascherine obbligatorie in Lombardia

E infatti sia il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli che il capo della Protezione civile Angelo Borrelli non hanno mostrato entusiasmo: «Sull’uso delle mascherine non ci sono evidenze fortissime — ha osservato il presidente del Css —. Sappiamo che sono utili per prevenire il contagio da chi è infetto, ma la misura fondamentale è il rispetto del distanziamento sociale». Borrelli è stato addirittura più netto: «Mascherina obbligatoria? Io non la uso perché rispetto le distanze. È importante indossarla se non si rispettano le distanze». E il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala lo ha redarguito: «Le parole di Borrelli ci lasciano basiti. In Cina onegli Usa non si gira mica a naso e bocca scoperti…». L’ordinanza tocca anche le “passeggiate” fuori casa: la distanza massima in Lombardia non potrà superare i 200 metri, anche se si esce per portare a spasso il cane.

Nell’ordinanza si legge anche che gli esercizi commerciali avranno l’obbligo «di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso». Mentre «ipermercati, supermercati, discount e farmacie» dovranno assicurare la misurazione della temperatura corporea a clienti e personale. Finalmente, però, a beneficio dei ragazzi, sarà possibile acquistare anche articoli di cartoleria all’interno dei negozi di alimentari e altri beni (la famosa battaglia dei pennarelli del sindaco Sala). Autorizzata pure la vendita di fiori e piante ma solo con la consegna a domicilio. Salvi poi i distributori di acqua potabile e quelli di latte sfuso.

Coronavirus: i nuovi divieti della Regione Lombardia

Il Corriere della Sera dettaglia oggi i nuovi provvedimenti: in aggiunta all’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate dal Dpcm dell’11 marzo, è consentita la vendita di articoli da cartoleria e forniture per ufficio all’interno dei supermercati.

Gli esercizi commerciali al dettaglio, che hanno la licenza di restare aperti, devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche come gel disinfettanti per le mani prima d ientrare nel negozio. Ai gestori di supermercati, alimentari e farmacie è raccomandata la rilevazione della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale prima dell’accesso. Se dovesse risultare una temperatura uguale o superiore a 37,5°, al cliente deve essere vietato l’ingresso e obbligato il ritorno a casa evitando contatti sociali.

Per le mascherine invece, Regione Lombardia ha incassato l’ok dall’Istituto superiore di sanità all’omologazione delle mascherine prodotte dall’azienda Filippi di Rho e sta trattando per la distribuzione in farmacie e supermercati a prezzo calmierato. Nel frattempo la Protezione civile nazionale ha garantito una distribuzione prioritaria al personale sanitario e alle case di riposo e quella regionale farà avere i primi due milioni di dispositivi gratis alle fasce più deboli.