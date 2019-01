Conte sbotta: “Fermate Dibba”

Giuseppe Conte ha un diavolo per capello e l’obiettivo della sua rabbia è Alessandro Di Battista. Il presidente del Consiglio non ha gradito (eufemismo) l’uscita di Alessandro Di Battista sul Venezuela, che per i grillini oggi è come la kryptonite per Superman visto l’evidente impasse dell’esecutivo sulla linea da tenere nei confronti del paese del Sudamerica sull’orlo della guerra civile. Racconta oggi Tommaso Ciriaco su Repubblica:

Un conto è dover accettare l’isolamento di Roma dall’élite franco-tedesco-spagnola, e ammettere con gli interlocutori di Bruxelles che «no, noi un comunicato con il nome di Guaidó non possiamo firmarlo per ragioni di equilibri interni all’esecutivo». Un altro è vedersi escluso dall’Europa che conta a causa di Alessandro Di Battista e della sua passione per Maduro e la Russia di Putin. «La linea non la decide lui – è il ragionamento serale del capo dell’esecutivo – il suo è un parere importante di chi comunque non è neanche parlamentare del Movimento». Quel che il presidente del Consiglio non può dire neanche sotto tortura, però, è che una fetta rilevante della responsabilità di questo pasticcio diplomatico ricade su Luigi Di Maio. Non a caso, l’ultima telefonata dell’avvocato prima della missione negli Emirati e in Oman è per il suo vicepremier. «Non puoi lasciare che Di Battista smonti tutto quello che costruiamo – il senso dello sfogo che trapela – Capisco tutto, ma almeno le posizioni di politica internazionale vanno ricondotte a quelle ufficiali dei membri del governo». Ci sono gli impegni geopolitici in ballo, il rapporto con gli Stati Uniti, l’imbarazzo per le ambiguità 5S rispetto al regime di Caracas.

D’altro canto lo stesso Conte sa benissimo che in tempi di sondaggi calanti i grillini sono facilmente irritabili. Il problema è che l’altra metà del cielo della maggioranza, ovvero la Lega, comincia ad essere ancora più irritabile, anche perché Salvini non gradisce di essere contraddetto in pubblico: