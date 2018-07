Le nomine in Cassa Depositi e Prestiti

Il Corriere della Sera racconta oggi in un articolo a firma di Enrico Marro che sono in dirittura d’arrivo le nomine per Cassa Depositi e Prestiti: già lunedì, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, il ministero dell’Economia procederà mentre le fondazioni, azioniste della CdP con il 15,93%, depositeranno la loro lista di tre nomi: tra questi dovrebbe esserci Massimo Tononi, già sottosegretario all’Economia nei governi Prodi e Monti. Si parla poi di due nomi per l’amministratore delegato: Dario Scannapieco, vicepresidente della BEI, e Fabrizio Palermo, direttore finanziario della stessa CDP.

Invece è ancora aperta la nomina del direttore generale del Tesoro, che dovrebbe dimostrare, secondo quello che ha scritto il Fatto, se Tria sia un “infiltrato” o meno. In ballo ci sono Alessandro Rivera, responsabile della Direzione sistema bancario e affari legali del dicastero; Stefano Scalera, già consigliere dell’ex-ministro Padoan; Antonio Guglielmi (Mediobanca). Tria sembrerebbe orientato su Rivera, ieri non c’è stato il via libera del CdM. Intanto Tria non ha ancora affidato le deleghe ai due viciministri, Massimo Garavaglia (Lega) e Laura Castelli del M5S, la quale intanto un paio di giorni fa ha annunciato di aver completato il corso di e-learning del bilancio pubblico degli Enti Locali e quindi ormai è preparatissima.