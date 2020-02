Bugo-Morgan, il video del backstage di Sanremo

Mentre la telenovela Bugo–Morgan dopo la scenetta dell’abbandono del palco e delle parole della canzone cambiate si sviluppa in un tripudio di complottismo sul sabotatore dell’arrangiamento della canzone di Sergio Endrigo, possiamo finalmente ammirare un video del backstage di Sanremo prima della salita sul palco per l’esecuzione del pezzo che ha dato il la alla figuraccia multipla. In questo filmato, a differenza dei racconti che parlavano di insulti e sputi, non si vede nulla di trascendentale ma soltanto Morgan che sfotte a più riprese Bugo dicendogli che ha fatto la figura di Frank Sinatra e tornando ad adombrare il complotto dell’arrangiamento di “Canzone per te” già smentito dal direttore d’orchestra Simone Bertolotti.

Riguardando l’intervista che mi ha rilasciato #Morgan con @BugattiCristian martedì scorso ho come l’impressione che avesse già studiato tutto #noneladurso pic.twitter.com/QmE8jsuhkv — Elisa D’Ospina (@ElisaDospina) February 9, 2020

“Emotivamente anche ieri ero molto turbato. Faccio fatica a rivivere la vicenda e a parlarne. Conosco Morgan da 17 anni, siamo amici e tra amici si litiga. Le cose da raccontare sarebbero tante, ma non mi va di esagerare”, ha detto ieri Bugo a Domenica In. Ma perché ha deciso di presentarsi a Sanremo con Morgan? “Avevo una canzone pronta e completa, cantata solo da me. Quando l’ho sentita, mi sono reso conto che mancava qualcosa. Pensavo che la voce di Morgan fosse perfetta. E la canzone, un mio singolo inedito dopo tanti anni, comincia con la sua voce. Non giudico le vicende e il carattere di Morgan, ho iniziato un progetto prendendomi dei rischi”, ha spiegato. E intanto c’è chi adombra la possibilità di un complotto sul complotto:

