Ieri si sono registrati 4619 contagi e 39 decessi, con un numero minore di tamponi: 85.442. La situazione aggiornata dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile il primo giorno in cui sono in vigore le nuove restrizioni contenute nel DPCM: articolo in aggiornamento

Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi 13 ottobre: i dati della Protezione Civile

Come sono distribuiti i contagi di ogginelle regioni: in Veneto i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 485 su 11.794 tamponi effettuati. Ci sono 7 nuovi decessi in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva diventano 41 in aumento rispetto a ieri di 4. I ricoverati invece sono 462, 23 in più di ieri. In Alto Adige nelle ultime 24 ore in rapporto ai pochi tamponi effettuati rispetto ai giorni precedenti un numero elevato di casi: sono 34 su 683 test esaminati nella giornata di ieri che hanno interessato 428 persone. Rispetto a ieri c’è un incremento di 9 ricoveri, per un totale di 54, di pazienti covid che si trovano nei normali reparti degli ospedali. Salgono a 3, uno in più rispetto a ieri, i ricoverati in terapia intensiva. Restano 293 i decessi complessivi. In Basilicata oggi si registrano 8 nuovi casi positivi. Nella stessa giornata risultano guarite 4 persone, mentre sono decedute 2 persone: una residente a Tramutola (Potenza) e una residente a Montemurro (Potenza), ospiti delle due rsa e poi ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Potenza. I lucani attualmente positivi sono 401 e di questi 369 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 34 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane.

